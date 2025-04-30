[ Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что Штаты готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования […] The post В США заявили о готовности частично пойти на территориальные требования России first appeared on LentaMsk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)