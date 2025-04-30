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В США заявили о готовности частично пойти на территориальные требования России

В США заявили о готовности частично пойти на территориальные требования России

[ Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил о том, что Штаты готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования […] The post В США заявили о готовности частично пойти на территориальные требования России first appeared on LentaMsk.

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