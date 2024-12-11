В Ялте задержали очень пьяную автоледи на дорогом автомобиле

Фото: Михаил ГладчукВ Ялте сотрудники Госавтоинспекции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» задержали женщину за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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