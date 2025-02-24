История спасения собаки, которая заставляет поверить в добро

Жизнь этой собаки была в опасности, но несколько неравнодушных людей и счастливый случай сделали свое дело — теперь пес счастлив и любим! Как-то компания велосипедистов, проезжая мимо очистных сооружений недалеко от города Коламбус, штат Джорджия, увидела на дороге щенка датского дога.
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