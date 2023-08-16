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Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Почему некоторые мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают?

Морена, как считаете, каковы причины того, что мужчины заботятся о чужих детях, а о своих не вспоминают? Имеет ли место месть, нелюбовь к бывшей жене и декомпенсация своей ненависти на детях, или причины в другом, например, в исполнении мужчиной социальной роли кормильца (а не биологической), там, с другой женщиной и ее детьми, где условия для него оказались более подходящими?  Или он таким образом заглушает в себе чувство вины перед родными ему детьми?***ответ***Каждая из обозначенных вами причин, безусловно, имеет право на существование.

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Комментарии
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Я
Яна
Это сейчас и то не для всех доступно. Кто может, тот делает в обязательном порядке.
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5 час.
Татьяна Хлусова
А все остальные считают &quot;а это не мои дети&quot; замечательной отмазкой.
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5 час.
Я
Яна
Значит есть неуверенность.
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3 час.

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