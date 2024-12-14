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Впервые в состав индекса Nasdaq-100 войдёт криптовалютная компания Американская...

Впервые в состав индекса Nasdaq-100 войдёт криптовалютная компания Американская...

Впервые в состав индекса Nasdaq-100 войдёт криптовалютная компанияАмериканская компания MicroStrategy (MSTR), возглавляемая Майклом Сейлором (Michael Saylor), вошла в престижный индекс Nasdaq-100, включающий крупнейшие нефинансовые компании на бирже Nasdaq.

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