Впервые в состав индекса Nasdaq-100 войдёт криптовалютная компания Американская...

Впервые в состав индекса Nasdaq-100 войдёт криптовалютная компанияАмериканская компания MicroStrategy (MSTR), возглавляемая Майклом Сейлором (Michael Saylor), вошла в престижный индекс Nasdaq-100, включающий крупнейшие нефинансовые компании на бирже Nasdaq.
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