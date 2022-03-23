Хачатурянц – Слуцкому и Салиховой: «Публичная критика судей с переходом на личности неприемлема»

Ашот Хачатурянц обратился к Леониду Слуцкому и Зареме Салиховой по поводу критики арбитров. «Непозволительно переходить на личности, как бы ситуация ни складывалась.

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