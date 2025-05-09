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В Туле прошел Парад Победы

В Туле прошел Парад Победы

Парад Победы прошел на главной площади Тулы 9 мая. В нем поучаствовал 21 состав. Так, зрители смогли увидеть шествия роты почетного караула в форме времен ВОВ, парадный расчет 106-й Гвардейской ВДВ, сотрудников МВД, МЧС, судебных приставов, спасателей, учащихся Суворовского Центра и Кадетского корпуса, а также впервые ветеранов боевых действий, воевавших в Чечне, Афганистане, а также участвовавших в СВО.

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