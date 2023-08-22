Турнир имени Пучкова. СКА против «Автомобилиста»

Турнир имени Николая Пучкова СКА – «Автомобилист» – 19:30 Положение команд: «Северсталь» – 2 (1), «Сибирь» – 2 (1), СКА – 0 (0), «Автомобилист» – 0 (1), «Сочи» - 0 (1).
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