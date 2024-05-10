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«Комо» вышел в Серию А и сыграет там впервые с 2003 года. «Сампдория» Пирло и «Венеция» Ваноли попали в плей-офф за выход в высший дивизион

Вторую прямую путевку в Серию А получил «Комо» и сыграет в высшем итальянском дивизионе впервые с 2003 года.

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