Что вам сделали русские: Ответ украинцам на вопрос «А нас-то за що?»

Что вам сделали русские, когда в 90-х вы направляли своих боевиков в Чечню убивать русских солдат ? Почему вы не осудили ни одного участника тех событий и ни одного не выдали России ? Вы молчаливо это одобряли ? Что вам сделали русские, когда вы сбили наш самолет над Чёрным морем с гражданами России и Израиля ? При этом, вы извинились перед гражданами Израиля и выплатили им компенсации, а перед русскими семьями нет.