Apple предупредили об опасности блокировки рекламы

Британская Ассоциация новостных медиа (NMA) обратилась к Apple с сообщением о том, что, если в iOS 18 появится опция блокировки интернет-рекламы, это может нанести вред финансовому положению журналистов, пишет Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии