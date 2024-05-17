Сколько у нас Президентов?

Людмила Лиханова

Не нужно выдавать за всепрощение г-на Ш . нашим Президентом. Идет СВО и сейчас нет смысла показывать как высоко и в каких количествах расцветает коррупция и что пожуже в МО. Даже самый тупой прекрасно понимает, что Ш. не мог не знать о таких вопиющих преступлениях. Ведь наверняка не раз вместе кушали шашлычки и не только и не видел, что подчиненные живут явно не по окладу. Ну а из житейского опыта: когда патрульный берет взятку с водителя, то НЕ только себе, а отправляет вверх....так что не все так просто. Хотя преданными людьми не разбрасываются иначе в окружении останутся одни шакалы , ждущие возможности разорвать . Но выводы сделаны и теперь Ш. как был так и будет "говорящей головой" , но будет снова пытаться примазаться к высшей власти. Не уверена, что в очередной отпуск Президент отправится с Ш.