ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Михаил Пантюхин
    Эта "служба" ФМС давно себя дискредитипрвала!!! Там "работают" только за мзду, ни чести ни совести!!! Сажать за измен...Полиция Подмосков...
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Сколько у нас Президентов?

Сколько у нас Президентов?

Путин собрал Белоусова, Шойгу, Генштаб и объяснил своё решение по смене министра обороны Специально несколько дней не комментировали тему с Сергеем Кужугетовичем.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
зная злопамятность и мстительность секретаря, не уверена, что не будет мешать Рэмбовичу...
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6 час.
Людмила Лиханова
Не нужно выдавать за всепрощение г-на Ш . нашим Президентом. Идет СВО и сейчас нет смысла показывать как высоко и в каких количествах расцветает коррупция и что пожуже в МО. Даже самый тупой прекрасно понимает, что Ш. не мог не знать о таких вопиющих преступлениях. Ведь наверняка не раз вместе кушали шашлычки   и не только и не видел, что подчиненные живут явно не по окладу. Ну а из житейского опыта: когда патрульный берет взятку с водителя, то НЕ только себе, а отправляет вверх....так что не все так просто. Хотя преданными людьми не разбрасываются иначе в окружении останутся одни шакалы , ждущие возможности разорвать . Но выводы сделаны и теперь Ш. как был так и будет &quot;говорящей головой&quot; , но будет снова пытаться примазаться к высшей власти. Не уверена, что в очередной отпуск Президент отправится с Ш.
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4 час.
Владимир Курюкин
Кому и кто?
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4 час.

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