ЦТАК: КНДР закрепила необратимый ядерный статус в ответ на МАГАТЭ

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон, заявила на 70-й сессии МАГАТЭ о необратимости ядерного статуса КНДР, несмотря на призывы к денуклеаризации, считая его критически важным для защиты национальных интересов.