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Царьград

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ЦТАК: КНДР закрепила необратимый ядерный статус в ответ на МАГАТЭ

ЦТАК: КНДР закрепила необратимый ядерный статус в ответ на МАГАТЭ

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон, заявила на 70-й сессии МАГАТЭ о необратимости ядерного статуса КНДР, несмотря на призывы к денуклеаризации, считая его критически важным для защиты национальных интересов.

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