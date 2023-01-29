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Bloomberg: из‑за роста цен на говядину стейки в мире стали роскошью

Bloomberg: из‑за роста цен на говядину стейки в мире стали роскошью

РИАМО - 29 янв. С 2022 года спрос на говядину падает во всем мире из-за увеличения стоимости мяса. Падение спроса продолжится даже при снижении инфляции в 2023 году, а приготовление стейков и барбекю стали роскошью во многих странах, сообщает РБК.

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