Мобилизация привела к утрате доверия народа к государству — экс-полковник СБУ

Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что народ рассматривает государство как врага, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков 28 декабря в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
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