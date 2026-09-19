Syria Rejects Desperate Saudi Plea To Deploy Militants To Yemen Provocative rumors have been flying all week that Saudi Arabia has recruited Syrian militants to fight the Houthis in Yemen, at a moment the Iran-aligned rebel groups is said to be rapidly gobbling up more territory, especially along the Red Sea coast.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым