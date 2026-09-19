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Zero Hedge

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Syria Rejects Desperate Saudi Plea To Deploy Militants To Yemen

Syria Rejects Desperate Saudi Plea To Deploy Militants To Yemen

Syria Rejects Desperate Saudi Plea To Deploy Militants To Yemen Provocative rumors have been flying all week that Saudi Arabia has recruited Syrian militants to fight the Houthis in Yemen, at a moment the Iran-aligned rebel groups is said to be rapidly gobbling up more territory, especially along the Red Sea coast.

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