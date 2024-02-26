Россия получила пакет санкций Запада за тромб Навального

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов внезапно заявил, что Алексей Навальный (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов) умер естественной смертью.
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