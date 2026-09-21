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"Юго-Западная ТЭЦ" заказала Доску почета для лучших работников

"Юго-Западная ТЭЦ" заказала Доску почета для лучших работников

«Юго-Западная ТЭЦ» — современное энергетическое предприятие, введённое в эксплуатацию в 2010 году. Станция обеспечивает теплом и электроэнергией юго-западные районы Петербурга, активно использует современные технологии.

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