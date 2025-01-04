«Искандеры-М» разгромили секретную базу ВСУ, мощные взрывы в Курском приграничье, , удары по Украине на сегодня, 4 января Юлия СоколоваНовая серия взрывов прогремела в Киеве, Вышгороде и Житомирской области сегодня 4 января.
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