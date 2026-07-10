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Царьград

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Екатерина Гусева исполнит 31 октября роли и песни в Кремле

Екатерина Гусева исполнит 31 октября роли и песни в Кремле

31 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт Екатерины Гусевой. Актриса представит программы из театральных ролей, таких как "Три мушкетёра" и "Бременские музыканты", а также исполнит песни из различных проектов.

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