Екатерина Гусева исполнит 31 октября роли и песни в Кремле

31 октября в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт Екатерины Гусевой. Актриса представит программы из театральных ролей, таких как "Три мушкетёра" и "Бременские музыканты", а также исполнит песни из различных проектов.
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