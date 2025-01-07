Грузия проходит важнейшее испытание в новейшей истории — Иванишвили

Активные атаки на веру и традиции грузинского народа показали, что Грузия проходит одно из важнейших испытаний в новейшей истории страны, 7 января сказано в в рождественском поздравлении почетного председателя и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.