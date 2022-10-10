Убытки Тельцов, харизма Львов и гнев Скорпионов: подробный гороскоп на 11 октября

ОВНАМ любые дела планируйте с размахом, не бойтесь ставить перед собой самые сложные цели — всё получится! Кроме того, Овен в своих начинаниях может рассчитывать на поддержку нужных ему людей, а потому смело отправляйтесь на любые переговоры.