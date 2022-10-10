Закон, порядок, государство

687 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Нововожилов
    "шарашки", как при И.В.Сталине восстановить.Полицейскими выяв...
  • Сергей Нововожилов
    Слегка глуповато, моя жена Рак, она 1963г.р. Секс? Не знаю, не знаю... Наша Родина слетела с "катушек", но не до тако..."Яркий взрыв эндо...
  • галина
    При Сталине расстреляли бы, а теперь таких нужно либо отправлять на фронт, либе заставить бесплатно работать на страну.Полицейскими выяв...

Убытки Тельцов, харизма Львов и гнев Скорпионов: подробный гороскоп на 11 октября

Убытки Тельцов, харизма Львов и гнев Скорпионов: подробный гороскоп на 11 октября

ОВНАМ любые дела планируйте с размахом, не бойтесь ставить перед собой самые сложные цели — всё получится! Кроме того, Овен в своих начинаниях может рассчитывать на поддержку нужных ему людей, а потому смело отправляйтесь на любые переговоры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх