Убытки Тельцов, харизма Львов и гнев Скорпионов: подробный гороскоп на 11 октября

ОВНАМ любые дела планируйте с размахом, не бойтесь ставить перед собой самые сложные цели — всё получится! Кроме того, Овен в своих начинаниях может рассчитывать на поддержку нужных ему людей, а потому смело отправляйтесь на любые переговоры.
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