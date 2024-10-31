В храмах предлагают открыть филиалы загсов

65 лет назад, 1 ноября 1959 года, в Ленинграде открылся первый в СССР дворец бракосочетания. Это был переход от скромного советского ритуала к почти христианской традиции, которая рассматривала создание семьи как одно из важнейших событий в жизни человека.
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