Bitcoin завершил день ниже $69 000

Основная криптовалюта не удержала уровень $70 000 на второй день коррекционного движения. Bitcoin, в настоящий момент, потерял 12% от установленных недавно внутридневных максимумов, которым не хватило пару сотен долларов до нового рекорда.
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