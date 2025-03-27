В подмосковном Железнодорожном совершена попытка покушения на офицера Минобороны России

Киллер поджидал военного у подъезда. Едва тот вышел — открыл огонь из ПМ с глушителем. По предварительной информации, пострадавший успел получить ранение, но водитель сотрудника ведомства открыл ответный огонь и спугнул убийцу.
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