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В Ялте пьяный пенсионер публично славил Гитлера и Украину

В Ялте пьяный пенсионер публично славил Гитлера и Украину

«Обиженный властью» гость из Омска устроил пьяный перфоманс на набережной Ялты. Рядом с памятником Ленину отдыхающий решил спровоцировать участников СВО, выкрикивая «Хайль Гитлер!» и «Слава Украине!», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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