🇷🇺Великий, могучий, правдивый и свободный. Наш. От чего нужно защищать русский язык, и кто боится его силы? Родная речь.
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🇷🇺Великий, могучий, правдивый и свободный. Наш. От чего нужно защищать русский язык, и кто боится его силы? Родная речь.