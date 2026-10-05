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Аргументы недели

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Эксперт Кошкин назвал условия Медведева ультиматумом для Киева и Запада

Эксперт Кошкин назвал условия Медведева ультиматумом для Киева и Запада

Заявление Медведева о трёх условиях завершения СВО теперь воспринимается иначе: обстановка на фронте не в пользу Киева, и Запад это осознал, считает полковник в отставке Андрей Кошкин.

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