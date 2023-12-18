Два человека стали жертвами пожара в пятиэтажке в Красноярске

МЧС России по Красноярскому краю Тела двух человек были обнаружены в ходе тушения пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Красноярске, сообщил региональный главк МЧС в понедельник, 18 декабря, в своем Telegram-канале.
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