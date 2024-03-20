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Царьград

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Жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 млн рублей

Жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 млн рублей

Сама мошенница нигде не работала, решила наживиться на близких людях, которые ей доверяли.В Сочи 42-летняя безработная местная жительница решила проверить мошенническую схему на своих друзьях в целях легкой наживы.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Вот так бывает с теми кто верит
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