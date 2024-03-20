Жительница Сочи набрала кредитов на своих друзей на 9 млн рублей

Сама мошенница нигде не работала, решила наживиться на близких людях, которые ей доверяли.В Сочи 42-летняя безработная местная жительница решила проверить мошенническую схему на своих друзьях в целях легкой наживы.
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