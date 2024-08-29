В Кировской области запретят продавать алкоголь ночью в жилых домах

КИРОВ, 29 августа, ФедералПресс. Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области сообщает, что с 1 сентября в регионе вступают в силу дополнительные ограничения продажи алкоголя в ночное время в жилых домах.
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