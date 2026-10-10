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В Петербурге блогер пыталась убить 12-летнего сына, который теперь в коме

В Петербурге блогер пыталась убить 12-летнего сына, который теперь в коме

Страшная трагедия произошла в Северной столице. Многодетная мать Валентина Григорьева, которая позиционировала себя как семейного блогера, едва не убила 12-летнего сына…Страшная трагедия произошла в Северной столице.

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