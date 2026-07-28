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Российский электромобиль «Атом» проехал без подзарядки почти на 100 км больше заявленного

Российский электромобиль «Атом» проехал без подзарядки почти на 100 км больше заявленного

597 км при плавном стиле вожденияИнженеры компании «Кама» — разработчика российского электромобиля «Атом» — снова испытали его возможности в реальных условиях, сообщается в официальном Telegram-канале компании.

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