Российский электромобиль «Атом» проехал без подзарядки почти на 100 км больше заявленного

597 км при плавном стиле вожденияИнженеры компании «Кама» — разработчика российского электромобиля «Атом» — снова испытали его возможности в реальных условиях, сообщается в официальном Telegram-канале компании.
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