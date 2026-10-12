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Мнение: «Для создания стены дронов у Прибалтики нет стратегической глубины», – Виталий Колпашников

Мнение: «Для создания стены дронов у Прибалтики нет стратегической глубины», – Виталий Колпашников

Виталий Колпашников, подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит «Элитис» в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что НАТО усиливает противовоздушную оборону стран Прибалтики.

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