Выручка резидентов технополиса «Москва» выросла в 2,4 раза с начала года

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза за январь — сентябрь 2023 года и составила 77 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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