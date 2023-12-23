Выручка резидентов технополиса «Москва» выросла в 2,4 раза с начала года

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза за январь — сентябрь 2023 года и составила 77 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.