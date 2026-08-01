Фонд "Братство": установлены имена всех погибших в Афганистане советских воинов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Итоговую версию Книги Памяти о советских воинах, воевавших в Афганистане, представили в день открытия экспозиции легендарного генерала ВДВ Валерия Востротина в музейном комплексе "Пантеон защитников Отечества".
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