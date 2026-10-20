США не вносили изменений в действующий порядок оказания помощи Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Индии, где он находится с визитом.
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