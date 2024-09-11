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Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области на фоне потерь

Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области на фоне потерь

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что иностранных наемников, вставших на сторону киевского режима, отвели из Курской области из-за больших потерь.

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Комментарии
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Афонин Андрей
Очень большая надежда на то, что и чеченцы, молодые и не очень, и россияне, наконец поймут, что если у врага не получается победить Россию на линии фронта, то  обязательно враг будет, и уже делает попытки раскачать нашу страну изнутри! Враги знают особенности разных российских народов, и пользуются этим постоянно. Пример - Анапа, Афипский.  Неспроста это сейчас раскручивается в наших СМИ.  Нашим народам необходимо объединить усилия по недопущению раскачки страны таким образом. Нельзя допустить  межэтнические войны внутри страны! Разве нам не хватило для понимания этого и Чеченской войны,  Приднестровья, , и теперь войны на Украине?  Держитесь, братья! И работайте!
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