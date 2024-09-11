Алаудинов: Киев отвел иностранных наемников из Курской области на фоне потерь

АА

Афонин Андрей

Очень большая надежда на то, что и чеченцы, молодые и не очень, и россияне, наконец поймут, что если у врага не получается победить Россию на линии фронта, то обязательно враг будет, и уже делает попытки раскачать нашу страну изнутри! Враги знают особенности разных российских народов, и пользуются этим постоянно. Пример - Анапа, Афипский. Неспроста это сейчас раскручивается в наших СМИ. Нашим народам необходимо объединить усилия по недопущению раскачки страны таким образом. Нельзя допустить межэтнические войны внутри страны! Разве нам не хватило для понимания этого и Чеченской войны, Приднестровья, , и теперь войны на Украине? Держитесь, братья! И работайте!