В Крыму через православие предлагают приобщиться к духу Запада

В Херсонесе перед джазовым концертом гостям рекомендуют осмотреть достопримечательности. В распространенном пресс-релизе говорится, что 29 июня в Античном театре Херсонеса впервые пройдет концерт проекта «Джазовые вечера в Севастополе».
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