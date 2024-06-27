В Крыму через православие предлагают приобщиться к духу Запада

В Херсонесе перед джазовым концертом гостям рекомендуют осмотреть достопримечательности. В распространенном пресс-релизе говорится, что 29 июня в Античном театре Херсонеса впервые пройдет концерт проекта «Джазовые вечера в Севастополе».