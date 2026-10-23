Thai singer Lisa, a member of K-pop group Blackpink, released the solo EP "Press Play" and a music video for the single "Tarantino" on Friday.
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