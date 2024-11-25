Материалы дела по резонансному убийству пермского следователя направили в суд

ПЕРМЬ, 25 ноября, ФедералПресс. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего росгвардейца Алексея Головина, которого обвиняют в убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии