Путепровод ведет к мэру: кто ответит за крушение моста в Вязьме?

Вчера 28K прочитали Мост в Вязьме мог рухнуть из-за нерасторопности главы города Инны Демидовой, но куда смотрели смоленские губернаторы – Алексей Островский и Василий Анохин? Как передает корреспондент УтроNews, вчера в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский путепровод - один из главных автомобильных мостов города.