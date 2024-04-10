Путепровод ведет к мэру: кто ответит за крушение моста в Вязьме?

Вчера 28K прочитали Мост в Вязьме мог рухнуть из-за нерасторопности главы города Инны Демидовой, но куда смотрели смоленские губернаторы – Алексей Островский и Василий Анохин? Как передает корреспондент УтроNews, вчера в Вязьме Смоленской области рухнул Панинский путепровод - один из главных автомобильных мостов города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии