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В Петербурге и Ленинградской области отметят 80-летие Дороги Жизни

В Петербурге и Ленинградской области 22 ноября отмечается 80-летие начала работы военно-автомобильной дороги, проложенной от блокадного Ленинграда по полосе свободной от врага территории до Ладожского озера и далее по льду Ладоги на «большую землю».

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