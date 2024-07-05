Идеальные абрикосы в сиропе дольками: быстрый метод и 3 хитрости, как сохранить форму долек и абрикосовый вкус. Вкусно - за уши не оттянешь

А это удивительные абрикосы: солнечные, янтарные дольки в густом сиропе буквально светятся. И - сохраняют форму, не развариваются в кашицу.
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