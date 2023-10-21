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Демагоги, болтуны, истерички

Демагоги, болтуны, истерички

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Все они недалеко друг от друга ушли - все они демагоги, болтуны, истерички, инфантильные переростки, бла-бла-бла.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Армагедоныч молодец!!! Правду матку рубит и ему все похрену.
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3 час.
Гоша Веверсис
а как-же Израильские советники около двух тысяч НА украине воюют против России ,это что от большой любви?
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2 час.
Ольга Коннова
А Зеля оружие продавал ХАМАС, да и наверное всем группировкам на Востоке, о чём думал? А  Россия виновата! Когда вокруг наших границ в &quot;дружеских&quot; государствах цветные революции устраивали Штаты, Израиль тоже в стороне не стоял! Ничего, мы ему не угрожали! Попросим Боженькау вернуть евреев на путь истинный! В пустыню, лет так на 40! Может тогда наступит просвеление в мозгу?!
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1 час.

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