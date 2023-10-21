Демагоги, болтуны, истерички

а как-же Израильские советники около двух тысяч НА украине воюют против России ,это что от большой любви?

Ольга Коннова

А Зеля оружие продавал ХАМАС, да и наверное всем группировкам на Востоке, о чём думал? А Россия виновата! Когда вокруг наших границ в "дружеских" государствах цветные революции устраивали Штаты, Израиль тоже в стороне не стоял! Ничего, мы ему не угрожали! Попросим Боженькау вернуть евреев на путь истинный! В пустыню, лет так на 40! Может тогда наступит просвеление в мозгу?!