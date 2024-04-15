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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 138 против 141. У «Колорадо» остался 1 матч, у «Тампы» – 2

Форвард «Колорадо» сделал результативную передачу в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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