Volkswagen выпустил новый недорогой, но при этом хорошо оснащенный хэтчбек

Volkswagen представил новую, более бюджетную версию своего востребованного хэтчбека Polo – . Эта модель нацелена на привлечение более широкой аудитории, предлагая конкурентную цену с сохранением высоких стандартов качества и оборудования.
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