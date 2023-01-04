Лисандро Мартинес после победы на ЧМ-2022: «Когда увидел Месси, первое, что пришло в голову – обнять его. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо»

Лисандро Мартинес рассказал о том, как праздновал победу на ЧМ-2022. Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, по пенальти – 4:2) «Я увидел Лионеля Месси, и первое, что пришло мне в голову, это обнять его.