Лисандро Мартинес после победы на ЧМ-2022: «Когда увидел Месси, первое, что пришло в голову – обнять его. Я сказал ему: «Спасибо, спасибо»

Лисандро Мартинес рассказал о том, как праздновал победу на ЧМ-2022. Южноамериканская команда выиграла чемпионат мира-2022, победив в финале Францию (3:3, по пенальти – 4:2) «Я увидел Лионеля Месси, и первое, что пришло мне в голову, это обнять его.
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