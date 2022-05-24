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Кино: 7 детей голливудских знаменитостей, которые снимались в кино вместе со своими родителями

Кино: 7 детей голливудских знаменитостей, которые снимались в кино вместе со своими родителями

Очень часто можно слышать высказывания актёров о том, что их профессиональный путь был очень долгим и сложным, поэтому они ни за что не хотят такой же судьбы своим детям.

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