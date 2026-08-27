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ЦБ передал силовикам данные о 2,6 тысячи криптокошельков мошенников

За первое полугодие 2026 года Банк России передал в информационную систему правоохранителей сведения о 2,6 тысячи криптокошельков, связанных с нелегальной деятельностью на финансовом рынке, сообщает регулятор.

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